Australian Open: clamoroso a Melbourne, Djokovic è già fuori

E' arrivata la prima, clamorosa sorpresa agli. Novak, numero due al mondo e sei volte vincitore in carriera a Melbourne, è stato infatti eliminato al secondo turno dall'uzbeko Denische si è imposto in cinque set col punteggio di 7-6, 5-7, 2-6, 7-6, 6-4 dopo quasi cinque ore di gioco. La sconfitta di Djokovic è epocale: Nole non perdeva al secondo turno di uno Slam dal, quando asi arrese aQuella di Denisè una vittoria davvero storica perché interrompe il dominio di(vincitore delle ultime due edizioni degli) e di fatto apre la crisi del serbo che aveva mostrato di essere in calo già nella seconda parte del 2016, poi concluso con la perdita dello scettro di numero uno al mondo. "Denis ha meritato di vincere, ha giocato bene nei punti importanti - le parole diche a fine partita commenta il ko con Istomin -. Non posso non fargli i miei complimenti. E' stata una partita lunga, non sono riuscito a tenere la giusta intensità". A destare sconcerto tra gli spettatori dellaè stato soprattutto il quinto e decisivo set nel quale Nole è apparso visibilmente affaticato: il successo di Istomin, che ha fatto del servizio la sua arma migliore, arriva dopodi battaglia e appare meritato.Nelle altre partite del singolare maschile nessun problema per Milos, semifinalista lo scorso anno, che si libera in tre set del lussemburghese Gillesbattendolo 6-3, 6-4, 7-6. Ora se la vedrà con il francese Gilles, un altro avversario da prendere con le molle. Qualificazione al terzo turno in scioltezza per il 37enne Ivoche elimina con un triplo 6-4 l'australiano Andrew: il prossimo avversario sarà il belga David Gofin, reduce dal successo in tre set contro il ceco Radek(6-4, 6-0, 6-3).