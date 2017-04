Atp Montecarlo: Nadal spietato, è in finale contro Ramos

Rafa Nadal conferma il suo straordinario feeling con la terra rossa del Country Club di Montecarlo: battendo in due set il belga David Goffin (6-3, 6-1) il maiorchino si qualifica alla finalissima del torneo del Principato che in carriera si è già aggiudicato nove volte. Nell'atto conclusivo affronterà il connazionale Albert Ramos-Vinolas che, nell'altra semifinale, ha piegato in tre set il francese Lucas Pouille (6-3, 5-7, 6-1).



La finale dell'edizione 2017 del torneo di Montecarlo parlerà interamente spagnolo: di fronte ci saranno Rafa Nadal, numero 7 al mondo e quarta testa di serie, e il connazionale Albert Ramos-Vinolas, numero 24 al mondo e testa di serie numero 15. L'ultimo in ordine cronologico a tagliare il traguardo è Nadal, che rispetta il pronostico travolgendo in meno di un'ora e mezzo di gioco il belga David Goffin con un emblematico 6-3, 6-1. Il maiorchino, ancora a bocca asciutta nel 2017 dove finora ha collezionato ben tre finali perse, potrà quindi inseguire il suo decimo successo sulla terra rossa del Principato dove, oltre all'anno scorso, ha vinto altre otto volte di fila tra il 2005 e il 2012. In caso di successo, inoltre, Nadal diventerà il giocatore con il maggior numero di titoli conquistati in carriera sulla terra: attualmente condivide il primato con Guillermo Vilas (49 vittorie per entrambi).



L'ultimo ostacolo sulla strada del maiorchino si chiama Albert, protagonista di una semifinale decisamente più combattuta contro il francese Lucas, numero 17 del ranking Atp e testa di serie numero 11. Lo spagnolo, che aveva eliminatoagli ottavi eai quarti, ha la meglio dopo due ore e 16 minuti di gioco imponendosi in tre set col punteggio di 6-3, 5-7, 6-1. Quella contro Nadal sarà la sua prima finale in carriera in un: finora ha vinto solo un titolo, sempre sulla terra rossa, al torneo svedese dinell'estate 2016 piegando in due set Fernando