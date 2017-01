Atp Doha: Djokovic si conferma re, piegato Murray

Al termine di un incontro spettacolare Novak Djokovic batte Andy Murray in tre set e vince il torneo di Doha sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex. Il serbo, che aveva già trionfato lo scorso anno sconfiggendo in finale Rafa Nadal, si impone 6-3, 5-7, 6-4 e mette così in bacheca il suo 67esimo trofeo in carriera. Per Murray, invece, sfuma il tris: aveva infatti vinto le edizioni 2008 e 2009 del torneo qatariota.



Il 2017 del tennis inizia così come era finito il 2016: con la sfida tra Djokovic e Murray. I due, meno di due mesi fa, si erano trovati di fronte a Londra nell'atto conclusivo delle Atp Finals per un match che valeva il titolo ma, soprattutto, il primato nel ranking mondiale. In quell'occasione l'aveva spuntata Murray, stavolta a sorridere è Djokovic che non si riprende lo scettro di numero uno del tennis ma di sicuro ritrova sorriso e fiducia. Il successo di Nole al Qatar ExxonMobil Open arriva dopo due ore e 54 minuti pieni di emozioni: per il serbo si tratta della 25esima vittoria in 36 confronti diretti con il britannico e del successo numero 67 in carriera su 96 finali disputate.





Murray, cui non basta annullare tre match point al serbo in un secondo set di incredibile intensità, deve invece rimandare l'appuntamento con il suoe vede interrompersi la sua lunghissima striscia di vittorie consecutive che era iniziata lo scorso 4 ottobre. Con l'alle porte (asi parte tra nove giorni)può davvero considerarsi un antipasto gustoso.