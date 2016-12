Giornata di addii nel mondo sportivo. Dopo quello di Bradley Wiggins, che con un post sul proprio profilo Facebook, ha annunciato il ritiro dal ciclismo, anche Ana Ivanovic dice basta: la 29enne serba ha infatti deciso di lasciare il tennis comunicandolo anch'essa sui propri profili social in un breve video: "Devo ritirarmi a causa dei problemi fisici che non mi permettono più di essere al top della forma - spiega la tennista originaria di Belgrado -. Mi sono tolta grandi soddisfazoni, su tutte la vittoria al Roland Garros 2008, ma è il momento di andare avanti. Sarò ambasciatrice dello sport e del vivere in modo sano".





, l'ultimo dei quali nelsul cemento di, Anaraggiunse l'apice della sua carriera ilquando, sconfiggendo la russa Dinaranella finale del, vinse il suo primo (e unico)conquistando il. Negli Slam vanta anche: quello ale quello agli. Ora il suo futuro sarà lontano dal campo: "Per me stessa, per la mia famiglia (è sposata con Bastian, centrocampista tedesco del, ndr) ma anche per i tifosi. Non posso più farlo. Sono molto eccitata per quello che verrà.. Quindi, non siate tristi, ma ottimisti come me", conclude rivolgendosi ai suoi tanti tifosi.