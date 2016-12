Sci, SuperG Santa Caterina: Jansrud marziano, Paris terzo

Kjetil Jansrud dimostra ancora una volta di essere il migliore interprete del Super Gigante. Il norvegese, a Santa Caterina Valfurva, vince la terza gara su tre in questa specialità dall'inizio della stagione con il tempo di 1'30"88. Secondo l'austriaco Hannes Reichelt (+0"60), terzo l'azzurro Dominik Paris (+0"65). Deludente, invece, la prova di Christof Innerhofer, fuori dalla top ten con un gap di +1"80 da Jansrud.

Non ci sono ormai più aggettivi per descrivere lo strapotere in SuperG di Jansrud che, scattato col pettorale numero 7 sulla pista dedicata a Deborah Compagnoni, vince in scioltezza rifilando 6 decimi a Reichelt. Sul podio anche un ottimo Paris, a soli 5 centesimi dall'austriaco. Fuori dal podio l'altro norvegese Aleksander Kilde, quarto a +0"99 da Jansrud. Prestazione negativa, invece, per gli altri azzurri tutti fuori dalla top ten. Christof Innerhofer accusa un ritardo di 1"80, Mattia Casse chiude con +2"66 mentre Peter Fill si piazza a +3"03.