Sci di fondo: sprint azzurro, Pellegrino campione del mondo

Federico Pellegrino è il nuovo campione del mondo della sprint. Ai Mondiali di Lahti il 26enne aostano, che nella passata stagione aveva vinto la Coppa sprint, realizza un'altra impresa storica regalando all'Italia la prima medaglia d'oro nella specialità. Cristian Zorzi, sempre a Lahti ai Mondiali 2001, si era fermato all'argento. L'ultimo oro azzurro nello sci di fondo risaliva al 2005 quando Pietro Piller Cottrer mise tutti in fila nella 15 km a Oberstdorf. Pellegrino, in controllo dall'inizio alla fine, si è lasciato alle spalle il russo Sergey Ustiugov e il norvegese Johannes Klaebo.





E a fine gara non riesce a trattenere l'emozione per una vittoria che lo fa entrare di diritto nella storia del fondo azzurro: "Sono veramente contento,per tutta la gara - il suo commento a caldo -. Tantissimo merito va ai tecnici dei materiali perché avevo degli sci fantastici. Non mi restava che aspettare il momento e attaccare e così ho fatto. E' stato fantastico fare questa gara in notturna e fra i miei tifosi. Oggi la giornata è stata un po' lunga. Mi sono svegliato presto, poi ho dormito un'oretta, quindi una buona pasta italiana e poi qui a vincere., tutti sono felici e sono sensazioni che mi porterò dentro per tutta la vita".