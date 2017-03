Sci, finali Aspen: Shiffrin vince la Coppa del Mondo

A sorpresa Mikaela Shiffrin manca il successo nella prova di slalom speciale nelle finali di Aspen, negli Stati Uniti, ma la padrona di casa può gioire per la conquista della Coppa del Mondo generale in virtù del forfait di Ilka Stuhec. La vittoria in slalom va alla 22enne slovacca Petra Vhlova che precede la Shiffrin per 24 centesimi e centra il primo successo in carriera. Completa il podio la svedese Hansdotter. 13esima Irene Curtoni, la migliore delle azzurre.

Non arriva la vittoria nell'ultimo slalom speciale della stagione sulle nevi di casa ad Aspen, ma Mikaela Shiffrin può gioire per la prima Coppa del Mondo generale vinta in carriera in virtù della decisione di Ilka Stuhec di rinunciare alle ultime due gare fra i pali stretti di speciale e gigante. La stella di Vail chiude un 2016-17 mostruoso con 11 successi su 13 podi, e un dominio assoluto nelle prove tecniche.

Nella gara odierna la Shiffrin chiude al secondo posto per soli 24 centesimi alle spalle della talentuosa slovacca Petra Vhlova, 22 anni, che conquista la prima vittoria della carriera. La Vhlova è semplicemente perfetta: primo posto nella prima manche, miglior tempo anche nella seconda e cronometro che si ferma a 1'32"00. Completa il podio la svedese Frida Hansdotter, terza, mentre è quarta la slovacca più esperta e nota, Veronica Velez Zuzulova. Gara anonima per l'Italia: 13esima Irene Curtoni, va fuori Chiara Costazza.