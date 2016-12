Sci: Discesa Santa Caterina cancellata per vento

La Discesa Libera di Santa Caterina è stata cancellata per il forte vento che soffiava da ore sulle pista intitolata a "Deborah Compagnoni". La terza gara di specialità in questa Coppa del Mondo non va così in scena a causa della avverse condizioni atmosferiche. Inizialmente la prova era prevista per le 11.45, poi è stata posticipata di mezz'ora con partenza ribassata al livello del SuperG di ieri.

Ma è stato tutto inutile: alle 12 gli organizzatori si sono riuniti e hanno constatato l'impossibilità di garantire la sicurezza di atleti e addetti al lavoro sul tracciato a causa delle violentissime raffiche. Un pizzico di amarezza per i colori azzurri con Christof Innerhofer che, nelle prove della discesa di lunedì, aveva fatto segnare il miglior tempo.