Sci, Discesa Kvitfjell: vince Kline, male Paris e Fill

Non sorride all'Italia la discesa libera di Kvitfjell, in Norvegia, prima prova dopo i Mondiali di St. Moritz e recupero della gara di Lake Louise cancellata lo scorso novembre. Gli attesi Dominik Paris e Peter Fill non incidono e chiudono lontani dal podio, rispettivamente 11esimo e 16esimo ad oltre mezzo secondo dal vincitore. A sorpresa il successo va allo sloveno Bostjan Kline, 25 anni, che festeggia la prima vittoria della carriera.

Kline precede l'austriaco Matthias Mayer, secondo a 19 centesimi, e il norvegese Kjetil Jansrud, terzo a 20 centesimi. Soltanto sesto lo svizzero Beat Feuz, fresco campione del mondo di discesa ai Mondiali di St. Moritz. Sabato e domenica si prosegue a Kvitfjell con un'altra discesa e un SuperG. Non cambia nulla nella classifica generale di Coppa del Mondo, con Hirscher davanti a Pinturault e Kristoffersen (nessun in gara oggi), mentre in quella di discesa Jansrud guida con 307 punti davanti agli azzurri Fill e Paris.