Sci di fondo: Ustiugov padrone del Tour de Ski 2017

Sergey Ustiugov trionfa nel Tour de Ski 2017 vincendo anche sul difficilissimo traguardo del Cermis. Il russo ha messo in mostra tutto il suo strapotere fisico ed è riuscito a mantenere il vantaggio che aveva sul norvegese Martin Sundby (+1'02"9). Terzo lo svizzero Dario Cologna che tiene a bada nel finale il francese Maurice Magnificat che chiude comunque col miglior tempo di giornata.



La strategia di Sundby non ha funzionato: il norvegese ha provato ad accorciare le distanze nella prima parte della Final Climb, ha recuperato qualche secondo, ma all'attacco della salita del Cermis Ustiugov ha innestato un passo che gli avrebbe permesso di arrivare fino al traguardo senza mai permettere al norvegese di mettere in discussione la sua leadership.





Capitolo italiani -, partito dal decimo posto per cercare di risalire posizioni, paga la fatica nella salita finale e conclude al 14esimo posto- ammette De Fabiani -, mi si sono induriti i polpacci e non sono più riuscito a muovermi. Ho cercato anche di cambiare il movimento ma non è servito a niente. Finisco un Tour fatto di alti e bassi, adesso è tempo di cominciare a pensare ai Mondiali finlandesi".