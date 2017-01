Sci di fondo: Heidi Weng trionfa nel Tour de Ski 2017

Una straordinaria Heidi Weng trionfa nel Tour de Ski 2017 grazie ad una super prestazione nell'ultima e decisiva tappa, sul Cermis. La norvegese schianta la grande rivale e leader fino a questa mattina, Stina Nillson, aggiudicandosi il trofeo finale. Alla svedese non sono bastate quattro affermazioni per salire sul gradino più alto del podio. La Nilsson, 18esima oggi, è stata superata anche dalla finlandese Krista Parmakoski, ma ha conservato una meritatissima terza piazza, messa in discussione, negli ultimi metri del Cermis, da una arrembante Ingvild Oestberg - sesta sul Cermis - e arrivata a solo a dieci secondi dalla svedese.

La Weng approfitta dell'assenza delle due rivali-connazionali Marit Bjoergen e Therese Johaug per conquistare il primo grande trofeo della carriera. La migliore tra le italiane nella classifica finale è Ilaria Debertolis, 19esima e 13esima di giornata. "E' stata una giornata dura ma positiva spiega la trentina -, concludo questa esperienza con la conferma che sto crescendo e con qualche rammarico per un paio di tappe che avrebbero potuto andare meglio, ma guardiamo alle prossime settimane che ci possono regalare altre soddisfazioni". Alle sue spalle Elisa Brocard con il 21/o posto finale e il 14/o tempo nella Final Climb, mentre è 24/a Virginia De Martin Topranin e 29/a è Giulia Stuerz.

Classifica finale Tour de Ski:

1 Heidi Weng (Nor) 2:27'39"4

2 Krista Parmakoski (Fin) +1'37"0

3 Stina Nilsson (Sve) +1'54"4