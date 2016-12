Sci, Coppa del Mondo maschile: la classifica generale in diretta. Live

Da Soelden ad Aspen, dal 23 ottobre al 19 marzo: la Coppa del Mondo di sci alpino maschile ha preso il via come di consueto dall'Austria e si chiuderà 5 mesi dopo negli Stati Uniti in occasione delle finali. L'austriaco Marcel Hirscher, campione iridato in carica, vuole difendere il suo titolo dagli attacchi di rivali come Svindal, Pinturault, Kristoffersen e Jansrud. Per quanto riguarda gli atleti azzurri, gli occhi saranno puntati su Peter Fill, vincitore lo scorso anno della Coppetta di specialità in Discesa.

La classifica generale di Coppa del Mondo di Sci:



1. Marcel Hirscher (Austria) 633 punti

2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 382

3. Kjetil Jansrud (Norvegia) 382

4. Alexis Pinturault (Francia) 349

5. Mathieu Faivre (Francia) 270

6. Felix Neureuther (Germania) 223

7. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 220

8. Carlo Janka (Svizzera) 206

9. Andre Myhrer (Svezia) 204

