Sci, Coppa del Mondo femminile: la classifica generale in diretta. Live

A Soelden, in Austria, è scattata la Coppa del Mondo 2016-17 di sci alpino al femminile. Riflettori puntati sulla svizzera Lara Gut, detentrice in carica del trofeo, che dovrà respingere gli assalti delle americane Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin - le due partiranno coi favori del pronostico nelle finali in programma sulle nevi di casa ad Aspen, in Colorado -, della tedesca Viktoria Rebensburg e della rientrante Anna Fenninger, reduce da un grave infortunio al ginocchio. A rappresentare l'Italia Federica Brignone, le sorelle Elena e Irene Curtoni, le sorelle Nadia, Elena e Sabrina Fanchini, Sofia Goggia, Marta Bassino, Francesca Marsaglia e la veterana Manuela Moelgg.

La classifica generale di Coppa del Mondo femminile di sci:



1. Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 698 punti

2. Lara Gut (Svizzera) 583

3. Ilka Stuhec (Slovenia) 495

4. Sofia Goggia (Italia) 467

5. Tessa Worley (Francia) 463



7. Wendy Holdener (Svizzera) 300

8. Petra Vlhova (Slovacchia) 254

9. Nina Loeseth (Norvegia) 251

