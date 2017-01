Sci: caduta per Nadia Fanchini, stagione finita

Brutta caduta per Nadia Fanchini che perde il controllo degli sci durante la prova cronometrata della discesa libera di Altenmarkt-Zauchensee e finisce dentro la rete dopo aver battuto a terra. Urla di dolore per la bergamasca che è stata portata in ospedale con l'elicottero: gli esami hanno escluso problemi alle ginocchia, zona molto delicata viste le torsioni della caduta, ma hanno evidenziato la frattura dell'omero del braccio destro.

Inoltre la Fanchini ha riportato delle fratture dei processi trasversi delle vertebre lombari, motivo per cui lamentava insensibilità negli arti inferiori negli attimi immediatamente successivi alla botta. Si chiude così la stagione per l'atleta azzurra che dovrà operarsi e ne avrà per qualche mese.