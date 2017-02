Lindsey Vonn alle sfilate di Armani

Lindsey Vonn si è consolata a Milano dopo il difficile fine settimana di Crans-Monatana, in Francia, dove è caduta in SuperG e ha manifestato diverse critiche alla direzione gara per l'organizzazione delle prove, a suo giudizio eccessivamente pericolose. Smaltita l'amarezza e tolti gli sci, la 32enne campionessa statunitense si è goduta la fase finale della settimana della moda nel capoluogo lombardo.

La Vonn è stata invitata da Giorgio Armani per assistere alla sfilata della sua collezione autunno inverno 2017/2018 e non ha per nulla sfigurato nel parterre insieme ad altri vip come Monica Cruz, sorella di Penelope, e le attrici Isabella Ferrari, Valeria Golino e Sveva Alviti. La sciatrice del Minnesota, che indossava un abito lungo e scuro con sopra un cappotto chiaro, ha poi scritto su Instagram: "Grazie a Giorgio Armani per avermi invitato al suo meraviglioso show".