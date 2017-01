Biathlon, Sprint Oberhof: Windisch terzo, Hofer quarto

Ancora una volta il Biathlon regala emozioni e piazzamenti importanti per i colori azzurri. Nella prova Sprint di Oberhof in Germania, gara valida come quarta prova del circuito di Coppa del Mondo, Dominik Windisch ha conquistato un posto sul podio chiudendo terzo davanti all'altro azzurro Lukas Hofer. Per il biatleta dell'Esercito si tratta del primo podio in carriera in questo tipo di gara mentre il 27enne di Brunico dimostra ancora una volta di poter competere coi migliori e di avere una mira infallibile (nessun errore al poligono di tiro).

A dividire i due italiani è stato infatti un solo decimo di secondo in favore di Windisch. Il successo è andato all'austriaco Julian Eberhard che si è imposto sul ceco Michal Slesingr. Solamente ottavo il favoritissimo Martin Fourcade che ha commesso addirittura tre errori al poligono. Il francese resta comunque al comando della classifica generale con 502 punti contro i 327 di Anton Shipulin, terzo è Johannes Boe con 308. Windisch sale al diciassettesimo posto con 175 punti.