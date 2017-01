Sci, slalom Adelboden: splendido Moelgg, secondo nella nebbia

Altra prestazione da incorniciare per Manfred Moelgg che, tre giorni dopo il trionfo a Zagabria, conquista un eccezionale secondo posto in slalom sulla pista di Adelboden al termine di una gara fortemente condizionata dalla nebbia. Il 34enne di San Vigilio di Marebbe si arrende solo a uno strepitoso Henrik Kristoffersen, primo con un vantaggio di 1"83 sull'azzurro. Sul gradino più basso del podio sale l'austriaco Marcel Hirscher a 2"19.



Arriva sulla pista svizzera di Adelboden il terzo podio stagionale di Manfred Moelgg: dopo il terzo posto a Levi e il primo a Zagabria, l'azzurro timbra uno spettacolare secondo posto dimostrando di avere ritrovato la forma migliore. La prova, va detto, è condizionata dalla nebbia che avvolge la Kuonisbaergli nel corso della prima manche riducendo di molto la visibilità proprio subito dopo la discesa dell'azzurro. Chiamato a confermarsi nella seconda frazione, Moelgg non delude ed è dietro solamente a un superlativo Kristoffersen, meritatamente primo.





