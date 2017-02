Sci, Mondiali 2017: tragedia sfiorata a St. Moritz, ecco cosa è successo. Video

Tragedia sfiorata ai Mondiali di sci in corso di svolgimento a St. Moritz. Poco prima dell'inizio della seconda manche dello slalom gigante, nel corso di un'esibizione, un aereo della pattuglia acrobatica svizzera ha tranciato il cavo che sorregge una telecamera aerea che si è abbattuto sulle funi della seggiovia, bloccandola. La telecamera è poi precipitata sulla pista in prossimità del traguardo, per fortuna senza colpire nessuno. Gli aerei, che viaggiavano a tutta velocità uno di fianco all'altro, sono atterrati normalmente e non si sono toccati tra loro: in caso contrario si sarebbe rischiata una strage. Per pura coincidenza nemmeno il volo della telecamera ha causato feriti. A seguito dell'incredibile incidente la partenza del Gigante è stata posticipata di mezz'ora, dalle 13 alle 13.30.