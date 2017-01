Sci, discesa Kitzbuehel: Paris padrone della Streif, Fill è quarto

Straordinaria impresa di Dominikche trionfa in discesa sulla, la mitica pista austriaca di. Il 27enne meranese sfodera una gara perfetta e si lascia alle spalle due francesi: Valentinè secondo a 0”21, Johanè terzo a 0”33. Grande rimpianto per Peterche si deve accontentare della quarta posizione e vede sfumare il podio per soli 7 centesimi. Fuori dai primi dieci ChristofGiornata da ricordare per lo sci italiano: Dominikdomina la discesa libera die festeggia la suaL'azzurro, che sulla Streif aveva trionfato anche nel(sempre in) e nel(in), ferma il cronometro sull'1'55"01 e sale sul gradino più alto del podio battendo due francesi: Valentinè secondo a 0"21, Johanè terzo a 0"33. Quarta posizione per Peter(che qui aveva vinto l'anno scorso), lontano solo 7 centesimi dal podio: sfuma così per un soffio una storica doppietta per il nostro sci. Salgono comunque a quattro i successi italiani in discesa sulla: oltre ai due die a quello di, non va dimenticato quello di KristiannelFinisce tra i rimpianti la gara di Christofche non riesce a ripetersi dopo il secondo posto di ieri in SuperG: il 32enne di Brunico, in testa dopo i primi due intertempi, commette unche lo spinge fuori dalle prime dieci posizioni. Grande paura invece per lo svizzero Beat, finito a tutta velocità contro le recinzioni all'uscita di una curva quando sembrava avere messo in cassaforte il miglior tempo.