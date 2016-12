Sci, Slalom Semmering: trionfo Shiffrin, miglior azzurra Chiara Costazza ottava

Mikaela Shiffrin si conferma la più forte anche nello slalom speciale di Semmering in Austria. La statunitense domina entrambe le manche mostrando tutta la sua classe. Completano il podio la slovacca Velez Zuzulova e la svizzera Holdener. Non brillano le italiane impegnate, la migliore è Chiara Costazza con l'ottavo posto, mentre Irene Curtoni deve accontentarsi dell'undicesimo tempo. In classifica la Shiffrin aumenta il distacco sulla Gut.





Non c'è niente da fare per le avversarie, anche questa volta è ancora la regina dello slalom Mikaela Shiffrin a trionfare. Dopo i giganti di ieri e l'altro ieri ecco il tris, questa volta tra i pali stretti, la statunitense domina entrambe le manche e aumenta ulteriormente il vantaggio in classifica generale sulle inseguitrici, la(seconda) è staccata di 231 punti. Senza storia anche questa gara, l'unica che prova a tenerle testa è la slovacca, per lei un'ottima seconda manche però non basta, deve accontentarsi del secondo posto a 64 centesimi. Il podio lo completa la svizzerache chiude con un distacco di 1"54. Le italiane non brillano, la migliore ècon l'ottavo crono, mentre(settima nella prima manche), non va oltre l'undicesimo tempo finale.