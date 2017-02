Sei Nazioni 2017: la Francia si rialza, Scozia al tappeto

Primo sorriso per la Francia al Sei Nazioni 2017. A Saint Denis i Bleus allenati da Noves battono 22-16 la Scozia e si riscattano dopo la sconfitta di misura all'esordio a Twickenham contro l'Inghilterra. Chiuso il primo tempo in vantaggio 13-11, la Francia soffre il ritorno degli scozzesi nella ripresa ma riesce a fare suo l'incontro grazie ai piazzati di Lopez. Alla squadra di Cotter non bastano le mete di Hogg e Swinson.



A Saint Denis si affrontano due squadre che hanno impressionato in positivo all'esordio: la Francia ha tenuto a lungo in scacco l'Inghilterra perdendo di misura (19-16), la Scozia ha piegato a sorpresa l'Irlanda (27-22). Dopo una punizione di Lopez che sblocca il risultato a favore dei Bleus, è degli scozzesi la prima meta dell'incontro: la firma Hogg al 17', ma Laidlaw sbaglia la trasformazione e la Scozia non riesce a scappare. La Francia torna avanti con il piede caldissimo di Lopez, poi alla mezz'ora è una meta di Fickou (trasformata neanche a dirlo da Lopez) a portare la Nazionale di Noves sul 13-5.



Gli scozzesi, nonostante l'uscita dal campo diper infortunio, si confermano squadra da non sottovalutare e prima dell'intervallo si rifanno sotto con due punizioni di. E a inizio ripresa una meta tra i pali di, incredibilmente non trasformata da, riporta avanti i britannici. Un altro piazzato divale il perfetto equilibrio al 46' (16-16) poi, dopo una meta dinon convalidata dal, è ancora il numero 10 francese a decidere il match con altri due piazzati (al 71' e al 76') che sanciscono il definitivo 22-16. Lapuò sorridere, latorna a casa a testa alta ma si deve accontentare di