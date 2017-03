Sei Nazioni 2017: Italia senza Allan e Furno

L'Italia è ancora a bocca asciutta in questo Sei Nazioni 2017 di rugby e in queste due settimane gli azzurri dovranno riordinare forze e idee in vista delle ultime due sfide contro Francia, l'11 marzo all'Olimpico, e Scozia, il 18 marzo a Edimburgo. Il ct Conor O'Shea ha diramato le convocazioni per i prossimi due impegni: 31 azzurri chiamati, due i debuttanti, Minozzi e Sperandio, rientra Chistolini, ed escono Allan e Furno infortunati.



Come fa sapere la Federazione "l'apertura Tommaso Allan ed il seconda linea Joshua Furno sono indisponibili, rispettivamente, per la lussazione all'acromion claveare sinistro riportato a Twickenham (previsti per lui 30 giorni di riposo) e per completare presso il proprio club il recupero da un fastidioso problema muscolare". Dario Chistolini, che ha saltato la gara con l'Inghilterra, ha recuperato dal trauma contusivo alla coscia subito contro l'Irlanda ed è stato preferito a Michele Rizzo.



Per quanto riguarda i, il mediano di apertura ed estremo del Rugby Calvisano Matteoe l'ala/estremo della Benetton Treviso Luca, entrambi classe, sono alla prima convocazione assoluta e si aggiungono a Federico, seconda linea delle Zebre già convocato, senza aver ancora debuttato, per le prime tre giornate.Questi i trentuno atleti convocati per le ultime due giornate del Torneo:Pietro CECCARELLI (Zebre Rugby, 7 caps)Dario CHISTOLINI (Zebre Rugby, 16 caps)Lorenzo CITTADINI (Aviron Bayonnais, 56 caps)Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby, 12 caps)Sami PANICO (Patarò Calvisano, 8 caps)Tommaso D'APICE (Zebre Rugby, 12 caps)Ornel GEGA (Benetton Treviso, 11 caps)Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 84 caps)George Fabio BIAGI (Zebre Rugby, 17 caps)Marco FUSER (Benetton Treviso, 19 caps)Federico RUZZA (Zebre Rugby, esordiente)Andries VAN SCHALKWYK (Zebre Rugby, 10 caps)Simone FAVARO (Glasgow Warriors, 35 caps)Maxime Mata MBANDA' (Zebre Rugby, 6 caps)Francesco MINTO (Benetton Treviso, 32 caps)Sergio PARISSE (Stade Francais, 124 caps) – capitanoAbraham Jurgens STEYN (Benetton Treviso, 9 caps)Giorgio BRONZINI (Benetton Treviso, 6 caps)Edoardo GORI (Benetton Treviso, 59 caps)Marcello VIOLI (Zebre Rugby, 2 caps)Carlo CANNA (Zebre Rugby, 18 caps)Matteo MINOZZI (Patarò Calvisano, esordiente)Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 40 caps)Tommaso BONI (Zebre Rugby, 2 caps)Michele CAMPAGNARO (Exeter Chiefs, 28 caps)Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 87 caps)Giulio BISEGNI (Zebre Rugby, 7 caps)Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso, 9 caps)Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 41 caps)Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby, 9 caps)Luca SPERANDIO (Benetton Treviso, esordiente)