Sei Nazioni 2017: Italia-Irlanda 10-63, gli highlights. Video

L'Irlanda è di un'altra categoria e l'Italia deve inchinarsi per 63-10 all'Olimpico di Roma nella seconda giornata del Sei Nazioni 2017. Gli azzurri di O'Shea, reduci dal ko col Galles, non riescono mai ad impensierire la nazionale del Trifoglio che già nel primo tempo realizza quattro mete e conquisto il primo punto bonus nella storia del torneo. L'Italia tornerà in campo domenica 26 febbraio a Twickenham con l'Inghilterra.