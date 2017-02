Sei Nazioni 2017: Italia, il XV che sfiderà il Galles

L'Italia di rugby è pronta per il debutto nel Sei Nazioni 2017 e il ct Conor O'Shea, all'esordio sulla panchina azzurra in questa importante manifestazione, ha annunciato il XV ufficiale che domenica alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma sfiderà il Galles. O'Shea ha confermato 10 giocatori della squadra che lo scorso novembre ottenne una storica vittoria a Firenze nel Test Match contro il Sudafrica.

Ecco Bisegni all'ala e Benvenuti al centro, nonostante la grande forma di Campagnaro che però va in panchina. Terza linea con Mbandà, Steyn e capitan Sergio Parisse, che registrerà la 122esima presenza totale in azzurro e la 74esima in carriera, quarto di sempre dopo Richie McCaw (110 test da capitano degli All Blacks), Brian O'Driscoll (84, tra Irlanda e Lions) e lo Springbok Jon Smit (83). Seconda linea con Biagi e Fuser mentre in prima linea viene data fiducia a Ornel Gega, preferito a Ghiraldini. In mediana, infine, maglia numero 9 per Edoardo Gori che farà coppia con Carlo Canna.

Panchina per per le prime linee Ghiraldini, Panico e Ceccarelli, Furno in seconda linea, il flanker Minto, la coppia mediana della Benetton Bronzini-Allan e l'utility back Campagnaro. L'obiettivo per l'Italia di O'Shea è partire bene in questo Sei Nazioni sfruttando i segnali positivi dei Test Match dell'autunno e chiudere migliorando il risultato del torneo 2016, terminato dagli azzurri in ultima posizione e senza successi.