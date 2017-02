Sei Nazioni 2017: Italia-Galles 7-33, gli highlights. Video

Inghilterra implacabile, Scozia ok

Non basta un ottimo primo tempo all'Italia che debutta al Sei Nazioni con una sconfitta: allo stadio Olimpico di Roma, di fronte a circa 70mila spettatori tra cui anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli azzurri di O'Shea partono bene e vanno al riposo in vantaggio 7-3 sul Galles. Nella ripresa, però, arriva la rabbiosa reazione dei Dragoni che dilagano e si impongono 33-7. Firmata da Gori l'unica meta azzurra.