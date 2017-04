Rugby, Trofeo Eccellenza: Viadana campione, Fiamme Oro ko in extremis

Il Viadana vince per il secondo anno consecutivo il Trofeo Eccellenza di rugby battendo 27-20 le Fiamme Oro nella finalissima andata in scena al Ruffino Stadium Mario Lodigiani di Firenze. A spezzare definitivamente l'equilibrio del match e a regalare il successo ai lombardi è una meta siglata nei minuti conclusivi da Francesco Menon. Per il Viadana è il sesto trionfo nella storia della competizione che ha preso il posto della Coppa Italia.



Nel primo tempo a sbloccare l'incontro è ilcon un piazzato di. Lenon ci stanno e passano avanti 6-3 con due calci tra i pali di. La squadra di Frati reagisce e, nel finale di frazione, trova due mete consecutive firmate da: si va così negli spogliatoi con i lombardi avanti 17-6. I capitolini tornano nuovamente in partita nella ripresa con la meta die due punizioni diche valgono il 17-17. Primae poi ancora Buscema siglano il 20-20 ma a spezzare definitivamente l'equilibrio ci pensa all'ultimo respiro Menon che schiaccia a terra l'ovale alla base del palo e regala di fatto il