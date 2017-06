Rugby, Test Match: Italia-Fiji, O'Shea lancia Violi

Va a caccia del riscatto l'Italia del rugby che sabato, alle 4.40 italiane, affronta a Suva le Fiji nel secondo Test Match estivo. Gli azzurri vorranno vendicare la sconfitta contro la Scozia e per farlo il ct Conor O'Shea ha confermato quasi per intero il XV che ha affrontato gli Highlanders: soltanto due i cambi, con l'inserimento fra i titolari di Marcello Violi, all'esordio dall'inizio, e Abraham Steyn.

Violi debutta da titolare della maglia numero nove di mediano di mischia e agirà in cabina di regia dopo aver collezionato tre caps dalla panchina mentre Steyn rileva il numero otto da Robert Barbieri. Gradi di capitano affidati, per l'occasione, al flanker della Benetton Rugby Francesco Minto, che guida sul campo la Nazionale per la prima volta in carriera. In panchina, tra gli altri, il pilone destro esordiente Tiziano Pasquali pronto a diventare l'atleta numero 673 nella storia dell'Italrugby, e il numero nove della Benetton Rugby Tito Tebaldi, che torna in Nazionale a tre anni dalla sua ultima apparizione.

"Vogliamo dare coerenza alle nostre scelte ed in questo senso va la decisione di confermare pressoché interamente il XV titolare rispetto alla scorsa partita, ma abbiamo al tempo stesso la possibilità di vedere alcuni volti nuovi e provare nuove soluzioni. Sono entusiasta per l'opportunità che si presenta per Francesco (Minto) di essere capitano di questo gruppo. Per noi l'obiettivo non può che essere quello di continuare il nostro percorso, migliorando in tutto ciò che possiamo controllare ed imparando a gestire meglio la nostra disciplina ed attenendoci pienamente al piano di gioco", ha dichiarato il ct Conor O'Shea.

Questa la formazione dell'Italia contro le Isole Fiji:

15 Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby, 12 caps)

14 Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby, 12 caps)

13 Michele CAMPAGNARO (Exeter Chiefs, 30 caps)

12 Tommaso BONI (Zebre Rugby, 3 caps)

11 Leonardo SARTO (Glasgow Warriors, 31 caps)

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 31 caps)

9 Marcello VIOLI (Zebre Rugby, 3 caps)

8 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 12 caps)

7 Maxime MBANDA' (Zebre Rugby, 9 caps)

6 Francesco MINTO (Benetton Rugby, 34 caps) - capitano

5 Dean BUDD (Benetton Rugby, 1 cap)

4 Marco FUSER (Benetton Rugby, 22 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 3 caps)

2 Luca BIGI (Benetton Rugby, 1 cap)

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby, 15 caps)

a disposizione:

16 Ornel GEGA (Benetton Rugby, 13 caps)

17 Federico ZANI (Benetton Rugby, 1 cap)

18 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, esordiente)

19 Andries VAN SCHALKWYK (Zebre Rugby, 13 caps)

20 Federico RUZZA (Zebre Rugby, 1 cap)

21 Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 20 caps)

22 Carlo CANNA (Zebre Rugby, 21 caps)

23 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 43 caps)