Rugby, Mondiale 2019: Italia, girone di ferro con Sudafrica e All Blacks

L'urna di Kyoto non è troppo benevola con l'Italia nel sorteggio per i Mondiali di rugby 2019 in Giappone. Infatti gli azzurri sono finiti nel girone B con Nuova Zelanda e Sudafrica, due assolute big del panorama mondiale: gli All Blacks sono la nazionale campione in carica e vantano tre titoli mentre gli Springboks hanno centrato la Coppa del Mondo nel 1995 e nel 2007. Nel girone anche la vincitrice dell'area africana (Africa 1) e la squadra che uscirà vincente dal processo di ripescaggio al termine delle fasi di qualificazione, nel dicembre 2018.

Il ct dell'Italia Conor O'Shea ha detto: "Si può riflettere e parlare all’infinito dell’esito di un sorteggio per il Mondiale. Con le modifiche che stiamo apportando nel sistema rugbistico italiano, l’obiettivo è arrivare ai Mondiali 2019 al nostro meglio e rendere orgogliose tutte le componenti del nostro sistema. Vedremo quale sarà il risultato. Lo sport sa regalare grandi momenti e vogliamo che per noi il 2019 sia uno di questi".

Luigi Troiani, manager dell’Italia, ha aggiunto: "La Nuova Zelanda è sicuramente la favorita numero uno per il passaggio del turno in prima posizione, sarà interessante vedere il calendario. Personalmente spero di trovare il Sudafrica al termine della fase a gironi, quando la pressione potrebbe essere più sugli Springboks che su di noi".

Il Mondiale di rugby in Giappone andrà in scena dal 6 settembre al 20 ottobre 2019. Questi gli altri gironi sorteggiati: A con Irlanda, Scozia, Giappone, Europa 1, vincitore Play-Off; C con Inghilterra, Francia, Argentina, America 1, Oceania 2; D con Australia, Galles, Georgia, Oceania 1, America 2.