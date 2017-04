Rugby: Italia, ecco le date del tour estivo 2017

Archiviato il deludente Sei Nazioni, la Nazionale italiana di rugby ha pianificato le date della prossima finestra internazionale che, nel mese di giugno, la porterà a disputare tre test match. Gli azzurri di O'Shea sfideranno la Scozia al National Stadium di Singapore il 10, le Fiji a Suva il 17 e i due volte campioni del mondo dell'Australia il 24 a Brisbane.



