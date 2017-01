Rugby, Eccellenza: settebello Calvisano, ma Padova non molla

Calvisano non si ferma più, batte 29-22 le Fiamme Oro Roma e centra la settima vittoria in altrettante giornate di Eccellenza restando saldamente al comando della classifica. Alle sue spalle, però, non molla Padova che stravince (48-19) il derby contro San Donà ed è seconda a -5. Nell'altra sfida tutta veneta Rovigo si impone 34-16 a Mogliano e conserva il terzo posto solitario. Viadana passa a Piacenza, Reggio Emilia stende la Lazio.



Calvisano vince ancora ma quello sulle Fiamme Oro non è stata certamente una passeggiata: la squadra romana di coach Casellato, con il morale alto dopo il trionfo nel derby contro la Lazio nell'ultimo impegno del 2016, tiene infatti testa alla capolista e chiude il primo tempo in vantaggio 12-9 restando in partita fino a cinque minuti dalla fine, quando una meta di Novillo chiude i giochi. Per le Fiamme arriva comunque il punto bonus grazie a Maicol Azzolini che centra i pali a 60 secondi dal termine. Decisamente più semplice il successo di Padova contro San Donà: il derby resta in bilico solo nei primi 40 minuti, chiusi col Petrarca avanti 19-14, poi i biancocelesti di Ansell si sciolgono e Padova dilaga imponendosi 48-19.





Sembra avere trovato il ritmo giusto anche: la formazione campione d'Italia in carica vince 34-16 il derby in casa die - grazie alle sei mete realizzate - torna a casa con un bonus prezioso in ottica classifica. Al quarto posto si confermache espugna il campo diimponendosi 28-18. La vittoria più sofferta della settima giornata è senza dubbio quella diche passa 30-29 sul campo dellagrazie a una trasformazione sbagliata daall'ultimo minuto che avrebbe dato il successo ai capitolini.