Rugby, Eccellenza Playoff: Rovigo vince anche a Padova e vola in finale

Il Rovigo Delta è la seconda finalista del campionato di Rugby Eccellenza. I campioni in carica replicano la vittoria dell'andata imponendosi 28-12 in casa del Padova Petrarca, al quale non riesce la rimonta di fronte al pubblico dello Stadio Plebiscito. Passaggio del turno ipotecato già nel primo tempo con il parziale di 10-0. Si replica la finale dello scorso anno: a contendersi il titolo saranno nuovamente Rovigo e Calvisano.

La seconda semifinale del campionato di Rugby Eccellenza non regala la seconda rimonta: il Rovigo Delta Rugby vince anche la gara di ritorno e si qualifica per la finale. Allo Stadio Plebiscito di Padova, i campioni in carica si impongono per 28-12 in casa del Petrarca, chiamato al miracolo dopo il 33-18 maturato allo Stadio Mario Battaglini di Rovigo. Bisognava vincere con almeno 16 punti di scarto, è arrivata la seconda sconfitta che regala a Rovigo l'atto finale. Match già pesantemente indirizzato dopo il 10-0 ottenuto nel primo tempo dagli uomini di McDonnell, che porta Rovigo ad avere un vantaggio che, tra semifinale di andata e primo parziale, ammonta a 25 punti. E' la pietra tombale sulle ambizioni degli uomini di Cavinato e sulla semifinale di ritorno, chiusa definitivamente grazie al 12-28 di questa secondo incontro e al 61-30 complessivo. Ora, in finale, si ripete la sfida degli ultimi quattro anni: saranno ancora Rugby Rovigo Delta e Rugby Calvisano a giocarsi il titolo di campione d'Italia, con i lombardi che disputeranno la sfida decisiva in casa al San Michele di Brescia il prossimo 27 maggio. Il bilancio, finora, premia il Calvisano, con due vittorie nel 2014 e nel 2015, mentre Rovigo punta a ripetersi dopo il successo della scorsa edizione.