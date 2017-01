Rugby, Eccellenza: Calvisano vola, Padova in corsa

Il cammino di Calvisano non conosce pause e nell'ottava giornata la Patarò, capolista imbattuta, vince nettamente 29-7 sul campo della Conad Reggio Emilia. Resta secondo in classifica il Petrarca Padova che vince nettamente 38-0 nel derby veneto contro Mogliano. Successo esterno per Rovigo che passa 25-23 a Roma contro le Fiamme Oro mentre Viadana deve soffrire più del previsto per avere la meglio sulla Lazio, sconfitta 31-29.



La Patarò Calvisano macina vittorie su vittorie e nemmeno una Conad Reggio Emilia in buona forma riesce a scalfire le sicurezze della capolista imbattuta: i Diavoli, reduci dal successo in trasferta sul campo della Lazio, vengono travolti 29-7 (19-0 all'intervallo) e restano fermi a 16 punti mentre la squadra di coach Brunello vola a quota 38. Alle spalle di Calvisano c'è il Petrarca Padova che sale a 33 punti dopo il netto successo per 38-0 nel derby con Mogliano che resta ferma a 14 punti.





A 14 coi veneti ci sono. Laha vintocontro il fanalino di codamentre lehanno ceduto in casa a Roma percontro il, terzo della classe con 29 punti, che si impone in volata grazie al drop di. Successo sofferto anche per, quarta a 23 punti, che battelagrazie alla meta decisiva dia 4' dalla fine.