Rugby, Eccellenza: Calvisano è primo, Lazio corsara

La Patarò Calvisano sigilla il primo posto con due turni d'anticipo nel campionato Eccellenza di rugby. Nella 16esima giornata la capolista deve soffrire per avere la meglio 10-9 sulle Fiamme Oro a Roma. L'altra squadra capitolina, la Lazio, centra un bel colpo esterno vincendo 29-26 a Reggio Emilia. Tonfo del Petrarca Padova a San Donà, il Delta Rovigo travolge Mogliano mentre finisce in parità Viadana-Piacenza.



Nonostante il divario in classifica la Patarò Calvisano deve soffrire per vincere a Roma contro le Fiamme Oro: la squadra di Brunello si impone 10-9 grazie al calcio di Minozzi al 76', vola a 72 punti e sigilla il primo posto con due turni d'anticipo sul termine della stagione regolare. A sorpresa cade il Petrarca Padova, battuto 15-14 sul campo del San Donà in lotta per i playoff, e ora ha solo 4 punti di vantaggio sul Delta Rovigo che asfalta 33-5 il Mogliano con ben quattro mete a segno.





