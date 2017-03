Superbike, Thailandia: Rea cala il tris vincendo Gara-1

Pronostico rispettato in Gara-1 del round Thailandia di Superbike: Jonathan Rea trionfa confezionando così la terza vittoria su tre fin qui in stagione al termine di una corsa dominata dal primo all'ultimo giro. L'inglese della Kawasaki, scattato dalla pole position, resta sempre al comando e chiude davanti alla Ducati del connazionale Chaz Davies e al compagno di team Tom Sykes. Quarto Marco Melandri sull'altra Ducati che finisce fuori dal podio per pochissimo.

Sull'asfalto rovente del circuito di Buriram in Thailandia Rea vince quasi in scioltezza Gara-1 dopo aver conquistato due successi nella prima uscita stagionale in Australia. Dopo aver accumulato il vantaggio necessario, il britannico ha approfittato della bagarre tra i rivali per trionfare senza problemi. Davies vince la battaglia per il secondo posto davanti a Sykes che svernicia Melandri nel rettilineo finale. Michael Van der Mark e Alex Lowes, entrambi su Yamaha, si piazzano rispettivamente in quinta e sesta posizione. Completano la Top 10 Jordi Torres (Althea BMW Racing Team), Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse) e la coppia della Honda Red Bull, Nicky Hayden e Stefan Bradl.