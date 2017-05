Superbike, Italia: riscatto Davies, Rea deve inseguire

Il pubblico presente a Imola può gioire perchè è la Ducati la moto più veloce nelle secondo libere del round d'Italia, quinto appuntamento del mondiale 2017 di Superbike. In sella alla due ruote di Borgo Panigale c'è Chaz Davies che registra il miglior tempo in 1'46"229 e precede il britannico della Kawasaki Joanthan Rea, secondo a quasi mezzo secondo dopo aver comandato al mattino. Quarto Marco Melandri alle spalle di Sykes.

Non cambiano invece le successive cinque posizioni, con l'altra Kawasaki di Tom Sykes terzo e le Ducati di Marco Melandri e Xavi Flores rispettivamente quarto e quinto (lo spagnolo ad oltre un secondo e mezzo). Seguono Lowes, Camier, Van der Mark, chiude la top ten l'irlandese Eugene Laverty con l'Aprilia, protagonista anche di una caduta a inizio sessione alla curva 14. Ora il focus si sposta su un sabato molto intenso: alle 8.45 le terze libere, dalle 10.30 SuperPole 1 e SuperPole 2 e poi alle 13 gara 1.