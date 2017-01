Dakar 2017: tappe, risultati, classifiche. Live

La 38esima edizione della Dakar 2017 va in scena dal 2 al 14 gennaio e toccherà tre Paesi: Paraguay, Bolivia e Argentina. Alla vigilia, la corsa si presenta come la più dura di quelle svolte fin qui nell'America Latina. Il percorso di oltre 9000 chilometri si preannuncia lungo e pieno di insidie. La partenza è fissata ad Asuncion, in Paraguay mentre l'arrivo è previsto a Buenos Aires, in Argentina. Sono in tutto 12 gli speciali che attendono i piloti di auto, quad, moto, camion e utv con un giorno di riposo fissato l'8 gennaio. I piloti dovranno porre particolare attenzione in Bolivia: il Rally Raid salirà sull'Altopiano locale scollinando quota 5000 metri.

Le 12 tappe della Dakar 2017:

2/01 - Stage 1: Asunción (Par) - Resistencia (Arg) 39 km di speciale, distanza totale di 454 km.

3/01 - Stage 2: Resistencia (Arg) - San Miguel de Tucumán (Arg) 275 km di speciale, distanza totale 803 km.

4/01 - Stage 3: San Miguel de Tucumán (Arg) - San Salvador de Jujuy (Arg) 364 km di speciale, distanza totale 780 km.

5/01 - Stage 4: San Salvador de Jujuy (Arg) - Tupiza (Bol) 416 km di speciale, distanza totale 521 km

6/01 - Stage 5: Tupiza (Bol) - Oruro (Bol) 447 km di speciale, distanza totale di 692 km.

7/01 - Stage 6: Oruro (Bol) - La Paz (Bol) 527 km di speciale, distanza totale 786 km.



8/01 - Giornata di riposo a La Paz (Bol)



9/01 - Stage 7: La Paz (Bol) - Uyuni (Bol) 322 km di speciale, distanza totale 622 km.

10/01 - Stage 8: Uyuni (Bol) - Salta (Arg) 492 km di speciale, distanza totale 892 km.

11/01 - Stage 9: Salta (Arg) - Chilecito (Arg) 406 km di speciale, distanza totale di 977 km.

12/01 - Stage 10: Chilecito (Arg) - San Juan (Arg) 449 km di speciale, distanza totale 751 km,

13/01 - Stage 11: San Juan (Arg) - Rio Cuarto (Arg) 288 km di speciale, distanza totale 754 km.

14/01 - Stage 12: Rio Cuarto (Arg) - Buenos Aires (Arg) 64 km di speciale, distanza totale 786 km.