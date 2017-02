Pirelli, non solo Formula 1: 110 anni nel motorsport ad alti livelli

Lo scorso 15 febbraio, nel prestigioso Salone dell’Auto di Torino, Pirelli ha festeggiato un traguardo importante spegnendo le candeline dei 110 anni nel mondo del Motorsport. La scelta della location non è stata casuale. E’ proprio a Torino che, nel 1907, l’Itala 35/45Hp vinse la Pechino-Parigi utilizzando delle gomme Pirelli, al debutto come fornitore di una corsa sportiva.



La soddisfazione di Marco Tronchetti Provera . “In questi 110 anni abbiamo dimostrato che vivere di innovazione e di passione rappresenta per noi una mission, un impegno costante che continua nel tempo – ha dichiarato Marco Tronchetti Provera, storico amministratore delegato di Pirelli – Il nostro è un laboratorio di tecnologia a cielo aperto. La Formula 1? E’ per noi uno stimolo maggiore a migliorarci perché lavoriamo con team e piloti sempre più esigenti. Rappresenta un mondo compleanno ma, così come per le altre competizioni, riusciamo a soddisfare tutti confermandoci ai nostri livelli”.



I numeri di Pirelli nel MotoSport. La presenza di Pirelli nel mondo del motosport è davvero notevole. Il produttore italiano, infatti, ha instaurato partnership, esclusa la Formula 1, con 224 campionati motoristici per auto, in tutti i continenti per un totale di più di 2200 gare all’anno. Tra questi figurano il Campionato Italiano Rally, l’IRC, i trofei Renault, il Raceday Ronde Terra, il Mini Challenge, l’F4 Championship, il campionato Gran Turismo italiano e la Coppa Italia. Dati che comportano l’impiego di oltre 1000 persone coinvolte tra cui ingegneri, tecnici di pista, personale dedicato a ricerca e sviluppo. Non è da meno, inoltre, la presenza di Pirelli nel settore delle competizioni a due ruote con l’insediamenti nei cinque continenti per un totale di 119 campionati motociclistici, tra cui i campionati Superbike e Motocross.



L’impegno nella Formula 1. Quello che sta per iniziare sarà per Pirelli il settimo mondiale di Formula 1 consecutivo come fornitore unico di pneumatici per le monoposto dei team che prendono parte alla massima competizione motoristica. Per Pirelli la Formula 1 rappresenta il vero fiore all’occhiello grazie ad un costante lavoro di sviluppo e ricerca.



Le novità per la stagione 2017. In particolare, a partire da questa stagione, Pirelli ha lavorato sodo per uniformarsi al nuovo regolamento imposto dal Circus. “Il nostro obiettivo per il 2017 è quello di ottenere un degrado minore rispetto allo scorso anno consentendo dunque ai pilotti di attaccare con maggior frequenza” – ha spiegato Paul Hembery, direttore Motorsport Pirelli, in una recente intervista. Le nuove gomme saranno più larghe e graveranno sul peso delle monoposto per un 6 kg complessivi in più. Anche Nico Rosberg, campione del mondo in carica, ha elogiato il lavoro di Pirelli: “Ho provato i nuovi pneumatici per il 2017, contribuiranno a far divertire maggiormente i piloti”.



