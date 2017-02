Sanremo 2017: Bianca Atzei in lacrime per Max Biaggi

Attimi di commozione pura sul palco dell'Ariston a Sanremo. La cantante Bianca Atzei scoppia in lacrime mentre interpreta il brano 'Ora esisti solo tu', scritto da Checco dei Modà. L'artista si emoziona proprio nell'istante in cui intona il verso "Ma ti rendi conto amore che da quando stiamo insieme non esiste più una nuvola", dedicato al fidanzato Max Biaggi.

L'ex motociclista sta accompagnando in questi giorni Bianca nella sua avventura sanremese. I due si sono conosciuti due anni fa in Svizzera ad una cena di amici in comune. Per Max è stato un autentico colpo di fulmine mentre l'Atzei ha avuto bisogno di maggior tempo. Ora però la coppia è felice come dimostra la stessa cantante con un post su Instagram al termine dell'esibizione: "L'emozione più grande della mia vita. Grazie di cuore a tutti comunque vada, io ho dato tutta me stessa".