Paura per Valentino Rossi: incidente in motocross, notte in ospedale

Tanto spavento ma per fortuna niente di grave per Valentino Rossi che ha passato la notte in ospedale in seguito ad una caduta durante un allenamento di motocross sulla pista di Cavallara, nel pesarese. Il Dottore è rimasto sotto osservazione presso la struttura di Rimini e ha riportato un lieve trauma toracico-addominale. Nessun trauma cranico o frattura: il pilota di Tavullia dovrebbe essere dimesso e potrà fare ritorno a casa.

Ancora incerte le dinamiche della caduta. Secondo una prima ricostruzione Valentino avrebbe perso il controllo della sua moto ed è finito a terra battendo testa e torace. In mattinata sono previsti ulteriori controlli ma la situazione appare tranquilla. Rossi ha deciso di raggiungere il nosocomio riminese con la propria auto e i familiari dopo essere tornato a Tavullia.