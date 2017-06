Maverick Vinales ringrazia Andrea Dovizioso. Nonostante il sorpasso subito in classifica piloti, in virtù del quinto posto ottenuto ad Assen nel Gran Premio d'Olanda dal pilota della Ducati, lo spagnolo dedica un pensiero speciale al collega che, in occasione della caduta della sua Yamaha numero 25, si è spostato appena in tempo, riuscendo fortunatamente a scansare lo spagnolo.

Vinales ha postato sul proprio profilo Instagram un'immagine che immortala perfettamente il momento della scivolata, con la Ducati di Dovizioso che evita l'impatto con il corpo del centauro iberico: "Grazie a Dovizioso per avermi evitato!", si legge. A causa della caduta che gli ha impedito di concludere la gara, Vinales scivola così al secondo posto nella classifica piloti a quota 111 punti, 4 in meno rispetto a quelli di Dovizioso, reduce da due vittorie consecutive al Mugello ed al Montmelò. Completa il podio Valentino Rossi che ad Assen ha ottenuto il suo decimo successo in carriera in Olanda che gli ha consentito di ridurre sensibilmente il gap dalla vetta. Sono 108 i punti del 'Dottore' che precede Marc Marquez di 4 lunghezze. Il prossimo appuntamento del Motomondiale sarà in Germania, al Sachsenring, dove l'anno scorso si impose Marc Marquez, davanti a Crutchlow e Dovizioso.