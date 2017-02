Gara speciale per Valentino Rossi che prende il joypad e gioca al videogioco di MotoGP con le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis. "Che pilota scelgo? Lorenzo, io o Marquez? Ok. Io prendo Lorenzo", dice il Dottore con un sorriso. Il centauro della Yamaha poi aggiunge: "Cosa cambierei potendo tornare indietro? Tanti errori, gare buttate via, Mondiali. Vincerei i due mondiali di Valencia".

Sul futuro dice: "Ritirarsi se vinco il Mondiale? Mi piacerebbe avere questo problema sinceramente. Ho un contratto di due anni, quindi, corro per due anni". Poi le Iene gli chiedono dei suoi avversari, da Biaggi a Lorenzo passando per Marquez: "Chi mi ha fatto più arrabbiare? Con Biaggi c'è stata una grande rivalità, quindi forse direi Biaggi".

Poi si parla di donne e di amore: "Consumare prima della gara? Sì, mi è capitato. Rifiuti da una donna? Sì. Mi è capitato più di una volta. Un figlio? Sì, mi piacerebbe prima o poi. Piano piano. Facendo questa vita è sempre difficile". Poi le Iene lo provocano sulla sua passione per l'Inter: "Scambiare un Mondiale per uno scudetto dell'Inter? No, non posso. È una cosa troppo grande". Infine Valentino Rossi dice: "Il mondiale più bello? Il primo con la Yamaha".