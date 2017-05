MotoGP: Valentino Rossi corre verso il Mugello

Valentino Rossi non vuole saltare l’appuntamento con il Gran Premio del Mugello, sesto round del Motomondiale. Il pilota della Yamaha si sta riposando dopo la forte contusione al petto subita durante gli allenamenti con la sua moto da cross. Secondo le ultime indiscrezioni, le condizioni fisiche del 'Dottore' starebbero migliorando e non dovrebbero esserci problemi ad ottenere il nullaosta a disputare il GP d’Italia o, almeno, il primo turno di prove libere del venerdì, per essere poi ricontrollato dai medici. Rossi ha passato il fine settimana a Tavullia, circondato da amici e parenti. Nella giornata di lunedì ha compiuto con molta cautela tutta una serie di esercizi per cercare di riprendere il più velocemente la forma fisica.





Al momento,si trova in terza posizione nella classifica iridata con 62 punti, alle spalle di, primo a quota 85, e, secondo a quota 68. Nel corso dell'ultimo Gran Premio,è finito a terra a poche curve dal traguardo sul circuito di, consentendo così al compagno di scuderia di piazzare il sorpasso in graduatoria.