MotoGP: Valentino Rossi, casco invernale con Tavullia innevata

I test MotoGP sul circuito di Sepang sono appena iniziati ma, ancora una volta, il grande protagonista è Valentino Rossi che, per l'occasione, ha deciso di sfoggiare un nuovo casco "invernale". Per sdrammatizzare il caldo torrido della Malesia, il Dottore si è affidato al fido disegnatore Aldo Drudi, per "mettersi in testa" l'immagine della sua Tavullia completamente imbiancata sotto una fitta nevicata. La cittadina che ha dato i natali al grande pilota italiano appare in tutto il suo splendore racchiusa in una sfera di cristallo. Non mancano anche alcuni particolari come i cartelli del limite di velocità fissato a 46 km/h, storico numero di Vale.