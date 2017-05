MotoGP: Rossi a casa ma Mugello in dubbio

Torna a casa Valentino Rossi dopo il ricovero all'ospedale "Infermi" di Rimini in seguito ad un incidente mentre stava gareggiando in motocross sulla pista di Cavallara, vicino a casa, in cui aveva riportato un trauma toracico addominale. Il centauro di Tavullia ha lasciato il nosocomio poco prima delle 18 da una porta secondaria per evitare i cronisti ma a confermare l'uscita è stato Giannicola Lucidi, primario del reparto di ortopedia.

Il medico ha parlato a titolo di amico di Rossi e ha spiegato alla stampa: "Ci ha fatto prendere un bello spavento, speriamo si rimetta in fretta. Ieri era molto sofferente, molto provato, assolutamente molto addolorato: le indagini che sono state fatte hanno permesso di escludere delle lesioni gravissime però siamo ancora in una situazione in cui non va sottovalutato nessun aspetto del suo quadro clinico. L'uscita dopo 24 ore? E' un regalo che Valentino ha voluto fortemente dare: lui è una persona un po' sopra le righe".

Il dottor Lucidi non si è poi sbilanciato sul fatto che Valentino si riprende in tempo per il weekend del 4 giugno, data del gran premio d'Italia di MotoGP al Mugello: "Non possiamo dire quando riprenderà le gare. Va controllato, va monitorato nei prossimi giorni. Se correrà al Mugello? A questa domanda non riesco a rispondere perché potrebbe stupirci: da tifoso spero, come medico dobbiamo vedere". Anche la Yamaha ha annunciato l'uscita di Rossi dall'ospedale e nella nota ha tenuto a ringraziare lo staff della struttura "Infermi" di Rimini per le cure e l'attenzione che hanno dedicato a Valentino nelle ultime 24 ore.