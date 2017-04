Dopo il terzo posto in Qatar nella gara d'esordio del Mondiale MotoGP 2017, Valentino Rossi punta al successo in Argentina, gran premio storico per lui, il 350esimo in carriera. "Sono orgoglioso di questo però i numeri non sono importanti, lo sono le vittorie e i podi. Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto in Qatar dove abbiamo trovato un buon feeling con la moto", ha detto il pesarese della Yamaha in conferenza stampa.

A Thermas de Rio Hondo Valentino Rossi ha vinto nel 2015 e punta al bis: "Questa pista mi piace ed è anche divertente girarci. Ho sempre fatto bene. Però bisogna capire come sono le condizioni in pista perchè lo scorso anno c'era molto sporco e meteo variabile". Il pesarese parla poi dei miglioramenti sull'anteriore: "Abbiamo fatto un bel miglioramento in Qatar, spero che i problemi siano risolti. Vediamo come andrà qui in Argentina, vogliamo andare forte sin dalle prime libere, dobbiamo puntare ai primi 5 posti in qualifica".

E infine spiega la sorprendente gara di Losail dopo le difficoltà nei test invernali: "Semplicemente avevo bisogno di più tempo rispetto ad altri piloti, mi servivano più km per trovare il miglior feeling con la moto".