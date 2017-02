MotoGP, test Sepang: Vinales batte Marquez, Rossi 5°

Vanno in archivio i primi test invernali della stagione 2017 di MotoGP e a brillare sull'asfalto del circuito di Sepang in Malesia è Maverick Vinales. Lo spagnolo, all'esordio sulla Yamaha M1, registra il miglior tempo di giornata in 1'59"368 e migliora il secondo posto di ieri: precede il connazionale Marquez su Honda e la Ducati di Dovizioso mentre Valentino Rossi è quinto alle spalle di Pedrosa. In ritardo Lorenzo e Iannone.

Sembra già ottimo il feeling di Maverick Vinales con la Yamaha M1. Il forte centauro spagnolo, nuovo compagno di team di Valentino Rossi, è un fulmine sul circuito di Sepang e, dopo il secondo posto di ieri, chiude la terza e ultima giornata di test MotoGP in Malesia col miglior crono. Vinales stampa un interessante 1'59"368 e precede il campione del mondo Marc Marquez, distante 138 millesimi con la Honda Hrc. Buone indicazioni da Andrea Dovizioso, terzo, il più veloce delle Ducati ufficiali visto che Casey Stoner è settimo e Jorge Lorenzo è nono a quasi 4 decimi.

Chiude quinto Valentino Rossi, ad oltre due decimi dal compagno Vinales, e si piazza alle spalle dell'altra Honda di Dani Pedrosa. Completa la top ten il sorprendente Johann Zarco: il francese, due volte campione del mondo Moto2, è decimo a 4 decimi con la sua Yamaha. Delude Andrea Iannone che, dopo aver dominato la seconda giornata e aver rifilato oltre 4 decimi a Vinales, si piazza all'11esimo posto a quasi sette decimi: il centauro della Suzuki è stato anche protagonista di una caduta. I prossimi test MotoGP saranno in Australia dal 15 al 17 febbraio sul circuito di Phillip Island.