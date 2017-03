MotoGP, test Qatar: Vinales è un fulmine, Dovizioso secondo

Dopo l'exploit di ieri Maverick Vinales si conferma il più veloce nei test MotoGP sul circuito di Losail in Qatar. Lo spagnolo della Yamaha timbra il miglior tempo girando in 1'54"330 e precede di appena 71 millesimi la Ducati di Andrea Dovizioso. Terzo un sorprendente Dani Pedrosa su Honda (+0"139), quarta l'altra Rossa di Borgo Panigale, quella di Jorge Lorenzo (+0"189). Decimo Marc Marquez (+0"660) davanti a Valentino Rossi (+0"855).

A due settimane di distanza dall’inizio ufficiale del Mondiale MotoGP proprio a Losail il prossimo 26 marzo, il più brillante di tutti è Maverick Vinales che dimostra di avere un ottimo feeling con la Yamaha chiudendo davanti a tutti nella terza e ultima giornata di test. Arrivano conferme importanti dalla Ducati che piazza Dovizioso in seconda posizione e Lorenzo in quarta. In mezzo a loro si infila Pedrosa con la Honda mentre l'altro pilota della casa di Tokyo, Marc Marquez è solo decimo. Per il campione del Mondo in carica altre tre cadute in un weekend da dimenticare. Alle sue spalle c'è Valentino Rossi, alle prese con nuovi problemi di assetto della sua Yamaha. In grossa difficoltà anche Andrea Iannone con la Suzuki che chiude con il 12esimo crono (+0"954) e si rende protagonista di una scivolata.