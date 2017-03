MotoGP, test Qatar: Vinales davanti a Rossi, è doppietta Yamaha

E' nel segno della Yamaha la seconda giornata di test di MotoGP in corso sul circuito di Losail in Qatar. A timbrare il miglior tempo è Maverick Vinales che ferma il cronometro sull'1'54"455, alle sue spalle si piazza Valentino Rossi che accusa un ritardo di 0"277. Terzo un sorprendente Jonas Folger in sella alla sua Yamaha Tech 3. In ritardo la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Jorge Lorenzo, rispettivamente sesta e ottava.



Congedatosi da Lorenzo passato in Ducati, Rossi rischia di dover affrontare un'altra stagione con un compagno di squadra altrettanto battagliero e competitivo: si tratta di Maverick Vinales che, nei 49 giri completati in sella alla sua Yamaha, mette tutti in fila a cominciare proprio da Valentino, più lento di quasi tre decimi. A completare il podio virtuale del Day 2 dei test di Losail c'è un'altra Yamaha, la Tech 3 di Jonas Folger: il tedesco, alla pari di Vinales e Rossi, riesce a stare sotto l’1’55” girando con quasi mezzo secondo di ritardo dal miglior crono.



Il quarto tempo è di Cal) che precede(Aprilia Team Gresini) e ladi un Marcevidentemente ancora non al top: il ritardo dello spagnolo tre volte campione del mondo in MotoGP è di oltre sette decimi. Il primo ducatista di giornata è Jorge, ottavo alle spalle di Alvaro. Chiudono la top ten Scotte Johann. Giornata in tono minore per gli altri piloti italiani: Andrea(Suzuki), Andrea(Ducati) e Danilo(Pramac Racing) occupano rispettivamente la 12esima, la 13sima e la 14esima posizione alle spalle di Karel(Aspar Team). Lento anche Dani, solo 16esimo con un gap di un secondo e quattro decimi da Vinales.