MotoGP, test Phillip Island: Vinales imprendibile, Rossi ottavo

Nella seconda giornata di test ufficiali MotoGP sul circuito di Phillip Island, il più veloce di tutti è Maverick Vinales su Yamaha che ferma il cronometro sull'1'28"847 precedendo di 462 millesimi la Honda di Marc Marquez. Al terzo posto si piazza Cal Crutchlow (+0"478) su Honda LCR. Quinta la Ducati di Andrea Dovizioso (+0"636) mentre è solo ottavo Valentino Rossi nel giorno del suo 38esimo compleanno a +0"827 dal nuovo compagno di team.



Dopo il miglior crono fatto registrare nella prima giornata dallaconecco arrivare puntuale la risposta della Yamaha.è l'unico a scendere sotto il muro dell'1"29 abbattendo anche il miglior tempo registrato in gara nella passata stagione. Marquez prova a replicare ma non riesce a limitare i danni chiudendo con quasi 5 decimi di gap e precedendo di un soffio un sorprendente. Attardatoche si inserisce in ottava posizione ma può comunque festeggiare spegnendo 38 candeline. Giornata sotto tono per le Ducati con Andrea Dovizioso che riesce a piazzarsi in quinta posizione (+0"636) mentre Jorge Lorenzo è solo 15esimo a 1"350 da. Dodicesimo crono (+1"100), infine, per la Suzuki di Andrea Iannone.