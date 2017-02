MotoGP, test Phillip Island: Vinales è un fulmine, Rossi è in ritardo

Terza e ultima giornata di test di MotoGP sul circuito australiano di Phillip Island. Per il secondo giorno consecutivo il pilota più veloce si conferma Maverick Vinales che, in sella alla sua Yamaha, ferma il cronometro sul tempo di 1'28"549 lasciandosi alle spalle le Honda di Marc Marquez e Dani Pedrosa, staccati rispettivamente di due e quattro decimi. Fuori dai primi dieci Valentino Rossi, solo 12esimo con quasi un secondo di ritardo.



Unico insieme a Marc Marquez a scendere sotto il muro dell'1'29", Maverick Vinales conferma di trovarsi già perfettamente a suo agio con la sua Yamaha e manda un primo segnale in vista del Mondiale ormai alle porte (la prima gara è in programma il 26 marzo in Qatar sul circuito di Losail). Qualche preoccupazione inizia invece a turbare i sonni di Rossi, anche se tempo per recuperare e presentarsi al meglio al primo Gran premio stagionale ce n'è in abbondanza: Valentino chiude i test australiani con un anonimo 12esimo crono e con un ritardo considerevole dal compagno di squadra.



